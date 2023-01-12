全球經濟動能變差，衝擊智慧型手機需求，大立光(3008)董事長林恩平坦承現在感覺手機客戶狀況比之前更差，林恩平表示，由於大部分庫存還蠻嚴重的，全球各大手機品牌廠都悲觀，只剩旗艦機種會升級，在需求惡化下，1月比去年12月差，2月比1月差。

大立光2023年第1場法說會未對智慧型手機及光學鏡頭帶來好消息，原本市場預期經過長達1年的庫存調整，以及大陸全面解封，可望為寒氣逼人的智慧型手機市場挹注暖流，並加速手機鏡頭規格升級，不過今天的法說會讓市場期待落空。

林恩平表示，由於全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，變得更不好，庫存去化沒有變好，大部分存貨還是蠻嚴重的，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商，加上感測元件庫存也高，只有旗艦機種升級，但升級變慢，數量也變少，其他機種都是沿用舊規格；林恩平坦言，現在感覺比之前更差。

在整體需求惡化下，林恩平表示，1月比去年12月差，2月比1月差。

手機鏡頭規格升級速度趨緩，法人關心今年手機導入潛望式鏡頭家數是否增加？林恩平表示，詢問的廠商有比較多，公司潛望式鏡頭Lens及稜鏡都有做，雖然有些潛望式鏡頭設計比較複雜，且製程有特殊鍍膜等，讓初期良率較差，但這些都是可執行，不會導致量產時程遞延，至於有些是較簡單的鏡頭，因為價錢差沒有介入。

近來大立光再向玉晶光(3406)提起專利訴訟，法人詢問未來是否持續針對專利興訟？林恩平表示，對侵犯專利的同業或客戶會持續進行訴訟。

大立光2022年合併營收為476.75億元，年增2%，營業毛利為260.8億元，年減7%，合併毛利率為54.7%，年減5.24個百分點，營業淨利為203.69億元，年減12%，營業淨利率為42.72%，稅前盈餘為278.16億元，年增21%，稅後盈餘為226.19億元，年增21%，每股盈餘為169.47元，其中2022年第4季合併營收達143.9億元，季增6.77%，年增10.25%，為2020年第4季以來單季新高，營業毛利為80.38億元，季增11.05%，單季合併毛利率為55.85%，季增2.15個百分點，毛利率上揚主要是因營收規模放大，且高畫素產品增加致使產品組合較佳，營業淨利為67.69億元，季增21.88%，單季營業淨利率為47.04%，季增5.83個百分點，在認列匯兌損失24.2億元等業外損失下，單季稅前盈餘為51.58億元，季減46.8%，稅後盈餘為40.17億元，季減50.66%，為2021年第2季以來新低，單季每股盈餘為30.1元。

大立光2022年資本支出為78億元，雖然客戶端狀況不佳，大立光第一座新廠將如預期於今年第3季底開始進駐設備，林恩平表示，新廠還是以手機產品為主。