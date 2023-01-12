為擴大集團營運規模並搶攻疫後餐飲商機，連鎖餐飲集團六角國際(2732)旗下子公司王座國際與韓國知名炸雞品牌「橋村炸雞」總公司Kyochon F&B Co. Ltd.於韓國時間今（12)日下午在首爾橋村總部簽訂台灣地區獨家總代理權，將正式引進全球有1300家連鎖門市的「橋村炸雞」入台，首店預計在台北開出，後續並將發展連鎖。

在韓劇帶動下，韓式炸雞配啤酒已成為年輕「食尚」，先醃再炸搭配獨門醬汁，調味出多元變化的韓式炸雞口味，讓許多韓式炸雞品牌快速在全球竄紅。其中創立於1991年的「橋村炸雞」，更在印尼、馬來西亞、泰國、中國，乃甚於美國已開設超過1,300家連鎖分店，是全球市佔率最高的韓式炸雞連鎖品牌。

行政院農委會統計，台灣肉雞的商機超過300億元以上，其中炸雞在市場推波助瀾占比甚高，台式炸雞、美式炸雞與韓式炸雞各有擁護者。而韓式炸雞品牌因常邀請知名藝人品牌代言，生成一股韓式炸雞時尚。

「橋村炸雞」有全球名知度，每年台灣皆有中大型餐飲集團爭取台灣區品牌代理權，橋村創辦人權原鋼表示，選擇王座國際為發展夥伴，主要是看中王座國際代理國際餐食品牌的管理系統健全，台灣展店能力強勢及品牌布局國際化豐富經驗。

王座國際餐飲總經理林子恒表示，台灣「橋村炸雞」首店預計將於台北開幕，以優良品質、原汁原味獨家調理醬汁及個人化為三大經營指標，堅持從韓國帶入最道地的炸取工法與醬汁選擇，讓「橋村炸雞」能夠搶佔台灣消費者的心佔率。