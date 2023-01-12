大陸股市12日持穩，上證指數微漲1點，中止連續兩日下跌。市場交易平淡，滬深兩市成交額合計人民幣（下同）6,815億元。

香港信報報導，上證指數12日最多上漲9點，漲幅為0.31％，高見3,171點後一度出現賣壓，大市轉跌8點，跌幅為0.27％，低見3,153點，最終回穩，收報3,163點，微漲1點，漲幅為0.05％，成交額為2,753.72億元。

深證成指12日盤中最多上漲89點，漲幅為0.78％，高見11,528點，但也一度下跌14點，跌幅為0.13％，低見11,425點，最終收報11,465點，上漲26點，漲幅為0.23％，成交額為4,060.82億元。

滬深300指數12日收報4,017點，上漲7點，漲幅為0.2％。創業板指數收報2,458點，上漲12點，漲幅為0.51％。

各類股方面，金融、化工、基本金屬、煤炭股持穩。飯店旅遊跌逾1％。房地產、水泥、石油、生物製藥、電力、鋼鐵股偏軟。