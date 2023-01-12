富邦金控2023年聯合徵才計畫正式起跑，金控暨各子公司今年度預計招募6,500人，職缺需求包含海內外業務發展、資訊科技、數據分析、資訊安全、客戶服務與風險管理等；另將擇優錄取50~60位儲備幹部（MA）。

富邦金控表示，富邦2023年MA招募甄選自即日起於富邦人才招募網正式公告，富邦MA計畫自即日起至3月底開放履歷收件，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選；共規劃24組別包括：富邦金控（經營管理組、數據分析組、永續發展組、資訊科技組）；台北富邦銀行（法人客群組、金融市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、永續發展組）；富邦人壽（國際財務組、保險科技組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（數據科學組、數位行銷組、數位平台組、客群經營組、高頻業務組、金融商品組、法人業務組）、富邦投顧（投資研究組）、富邦投信(基金投資組）；富邦華一銀行(上海)（經營管理組）。

富邦金補充表示，在子公司部分，富邦證券因應版圖持續擴張，MA招募組別增加為七組，擴大招募客群經營組、數位平台組、高頻業務組、法人業務組等多元職務組別，不限科系背景，嚮往證券交易產業、多元輪調歷練學習，且具備數據分析、數位行銷企劃、業務推展等經歷的年輕新血。

富邦人壽MA招募今年聚焦兩組，富邦金說，國際財務組歡迎具國際大型會計師事務所工作經驗者轉職挑戰，保險科技組則期待具有資料分析與數據建模經歷者來一展長才。

向來熱門的台北富邦銀行MA職缺，富邦金表示，北富銀今年亦推出六個徵才組別，包含：法人客群組、金融市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、永續發展組等，對於期待加入銀行業、目標明確且渴望快速累積工作成就的優質人才來說，是絕佳的機會。

此外，富邦金控表示，該金控致力於培育年輕學子成為金融專業人才，今年富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽與富邦證券等各公司持續推出「實習計畫」，招募領域包含：法人客群、金融市場、金融商品、數位行銷、精算風控、資訊資安等，實習生將可以善用暑期或在學期間實際參與金融營運業務，提早為職涯奠定良好基礎，預先為自己規劃璀璨未來，歡迎有志投入金融產業的校園菁英踴躍參與。