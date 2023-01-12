LVMH集團自1月10日起至12日在新加坡舉辦「LVMH WATCH WEEK」鐘表展，旗下寶格麗（BVLGARI）、宇舶（HUBLOT）、ZENITH、泰格豪雅（TAG Heuer）精銳盡出，從寶格麗的高價珠寶表、宇舶表的時尚潮表，到泰格豪雅與ZENITH的賽車表與運動表，四大品牌各具特色，各自展現不同風情。

寶格麗ALLEGRA黃色剛玉珠寶表，約87萬元。（BVLGARI提供）

有「彩寶之王」之美譽的寶格麗（BVLGARI），今年在LVMH表展上再度展現品牌的強項，在經典腕表上鑲嵌璀璨華麗的彩色寶石，包括Serpenti Tubogas Infinity腕表、Divas’ Dream Mosaica珠寶表等，完美詮釋「時間即珠寶」的品牌精神。

其中以羅馬浴場扇形拼花磁磚為靈感打造的Divas’ Dreama珠寶表，透過精湛的寶石鑲嵌工藝，讓扇形花瓣翩然顫動，讓堅硬的鑽石彷彿有了生命般搖曳生姿。另一款Divas’ Dream Mosaica珠寶表，則在表盤上鑲嵌藍寶石、粉紅剛玉的漸層扇形圖案，利用與鑽石的對比色調，勾勒彩色寶石的絢麗斑斕之美。

宇舶表Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕表，654萬元。（HUBLOT提供）

宇舶表在表展發布年度新品，將焦點著墨於色彩美學，主打Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕表，彩色藍寶石水晶材質研發技術傲視表壇的宇舶表，在2023年一開年推出Big Bang陀飛輪螢光黃SAXEM腕表，運用航太工業打造螢光黃SAXEM 表殼，搭載自製HUB6035陀飛輪鏤空機芯，風格時尚且搶眼，全球限量50只。

泰格豪雅Carrera 計時腕表60週年紀念版，24萬2300元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅在表展主打歡慶Carrera系列腕表60週年的限量紀念腕表，充滿賽車靈魂的Carrera系列賽車表向來是泰格豪雅的主力商品，為歡慶問市60周年，特別推出熊貓表盤的Carrera60周年紀念版計時碼表，以1960年代末期2447 SN表款為基礎，但改搭載Heuer 02自製自動上鍊機芯，限量600只。

ZENITH主打DEFY Skyline Skeleton腕表，36萬6700元。（ZENITH提供）

ZENITH則主打DEFY系列Skyline Skeleton天際線鏤空腕表，象徵

ZENIT在腕表製作的再創新，搭載品牌引以為傲的El Primero機芯，別具特色的對稱表盤，融入充滿現代感的鏤空設計，更添時尚美感，另ZENITH也推出新款男女皆宜的中型尺寸36mm，也有粉彩色調，展現搶攻女性市場的雄心。