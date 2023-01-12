台南市佳里區中心地帶缺乏活動中心，8個里共4萬多人共用1座活動中心已近20年，地方尋覓10年才在舊佳里第1公墓區遷葬後找到1塊方正用地，12日動土興建第2座活動中心，預定明年完工，各里長清晨6時就來祭拜，台南市長黃偉哲期許未來提供為社區婚宴與活動的場所。

台南市佳里區東寧里、忠仁里、鎮山里、建南里、安西里、六安里、文新里與南勢里共有4萬多人，過去19年來共用1座活動中心，地方長期缺乏活動中心提供長照、關懷中心等用途，卻因中心地帶人口稠密，挑了很久始終找不到適當土地興建。

佳里區原第1公墓2011年遷葬，土地閒置10年未用，剛好位在中心地帶的外環道路附近，台南市民政局相中一塊2132坪公家用地，預計花4913萬元打造8里第2座活動中心，其中建築體土地面積300多坪，預計明年完工。通往此地的原3米道路將配合開拓為9至10米道路。

基地12日上午動土儀式，各里長凌晨6時就前來祭拜，祈求工期順利。當地的南勢里長黃進福表示，雖是墓地改建，但已晒地10年，里民對第2座活動中心都十分期待。

黃偉哲表示，佳里區第2座活動中心建築啟用後，未來可提供佳里區西南角的生活機能。第3座活動中心已經在規畫中，明年第2聯合活動中心啟用，配合道路擴寬，平常作為里民養生育樂的生活空間，更方便辦婚宴、活動時使用。