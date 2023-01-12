新北市消防局原預計在新莊頭前運動公園建造防災教育科技體驗館，卻因該地綠地不足，遭當地民眾反對，新北市新莊區議員今審查預算時，也要求消防局應尊重民意。消防局長黃德清表示，目前還有淡水、新莊溫仔圳地點，目前「傾向」不再選擇頭前公園作為興建地點，3月就能確定。

新北市議員陳世軒表示，防災體驗館規劃在重劃區裡面，大家都想要有一片綠地，現在的公園每周六都人山人海，還有漂亮的藍球場， 市府跟在地溝通不夠，如果真的蓋了體驗館，就真的回不去，要求消防局承諾換地點。

新北市議員鍾宏仁則要求消防局承諾把頭前公園排除，他認為，如果蓋在這，附近民眾大概用一兩遍就不會去，應該選擇在觀光景點設置，搭配完善停車空間，才能吸引全市民眾參觀。

新北市議員翁震州則表示，頭前運動公園周邊腹地小，附近民眾最擔心交通打結，建議改到新莊正在開發的溫仔圳，可增加溫仔圳觀光量能，促進地方發展。

新北市議員戴湘儀則說，目前周遭大樓都舉白布條反對，據他了解，消防局還在規劃階段，她認為，消防局一定要辦公聽會，與民眾溝通，若政府做了錯誤決策，她也一定反對到底。

消防局長黃德清表示，目前規劃還有淡水、新泰塭仔圳等地點，目前傾向找其他土地興建，議員提醒意見都會參考辦理，三月定期會前會確定地點。