每年春節期間國3名間交流道封閉，引發民眾反彈。（名間鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

南投監理站站長黃永松，說明春節連假期間疏運情形。（廖志晃攝）

春節連假續假期，國道3號名間交流道將於大年初三到初五，每天中午12點到晚上9點，雙向封閉入口，勢必再造成省道台3線大塞車，名間鄉長陳翰立12日表達抗議；高公局中區養護工程分局則表示，今年名間交流道雙向封閉已定案，將請上級研議檢討。

每年名間交流道都是雙向封閉，車輛「只能下、不能上」，往來風景區的集集鎮、水里鄉、信義鄉及魚池鄉日月潭等地，都要經名間交流道上高速公路，但名間交流道封閉致使台3線車潮回堵，造成沿線竹山鎮、名間鄉及南投市路段大塞車，中央為了國3主幹線車流順暢，犧牲平面道路交通。

陳翰立與縣議員沈夙崢、吳棋楠等人，質疑高速公路局厚此薄彼，為何其他交流道不封閉或輪流封閉？把名間鄉民當「次等公民」，影響鄉民用路權及商家經濟；而且，國道可以透過高承載管制，或警力機動交管紓解車流，導引區域車潮回到高速公路，維持地區交通順暢，希望高速公路局體恤民意，取消雙向入口封閉名間交流道的決定。

高公局中區養護工程分局長熊德維則表示，名間交流道雙向封閉已定案，鄉長及民代的意見，將帶回請上級研議。

春節連續假期，公路總局自1月19日至1月29日，全面啟動旅客疏運計畫，民眾可利用公路總局「公路汽車客運動態資訊管理系統」上網查詢，也可利用智慧型手機下載iBus公路客運APP查詢，只要輸入業者名稱、路線編號、站牌名稱，即可知道公車多久會抵達，省去等候時間規畫行程更方便。

南投監理站站長黃永松表示，春節連假期間，搭乘交通部核定的87條國道客運路線享平日優惠價，或原票價85折優惠票價；搭乘台鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運乘客，持有效電子票證於10小時內轉乘，還可再享有一段票或基本里程免費優惠。

民眾前往南投景點旅遊，除台灣好行日月潭線及溪頭線持續服務，業者更於日月潭、溪頭、車埕、清境農場等旅遊景點搭配客運路線發行優惠套票，套票款式多樣，內容豐富超值，歡迎鄉親踴躍利用大眾運輸工具，免除塞車之苦。