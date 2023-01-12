美股隔夜收高。港股周四高開163點，隨後呈現震盪走勢，特別是科技指數全日疲弱。

周四香港恆生指數收盤小漲78.05點或0.36%，為21514.10點。國企股(H股)升0.92點或0.01%，為7311.84點。

大陸周四公布，去年12月消費者物價下降，工業產品出廠價格的跌幅也超出預期，顯示需求的疲弱。但投資人預估未來幾個月需求將復甦。

科技指數跌1.32%。周三皆大漲約3.1%的騰訊和阿里巴巴，周四疲弱，分別下跌2.62%和1.86%。其它如嗶哩嗶哩跌4.7%，明源雲跌7.2%。

汽車股升1.9%。比亞迪升5.3%，報228.4港元；據外電報導，比亞迪印度副總裁說，計畫擴大電動車銷售，今年市佔率將達到約4成。

內房和物業股都走跌，碧桂園服務跌6.3%，旭輝服務跌6.9%，龍光集團跌6.0%，時代中國跌5.6%。

鴻騰精密大漲17.2%，報2.25港元；根據市場消息，鴻騰可能取代歌爾，成為AirPods的新代工夥伴。