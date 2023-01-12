食藥署今日公告藥品回收資訊，一款用於沙眼、葡萄狀球、鏈鎖狀球菌、肺炎雙球菌、大腸菌等引起的眼疾用藥「綠洲」氯黴素眼藥膏因藥品主成分含量未能符合規定，總計4萬8千支遭要求下架回收，超過國內一年用量。

這款「綠洲」氯黴素眼藥膏許可證字號為衛署藥製字第004490號，於去年6月食藥署啟動稽查作業時，因有其中兩批號未能通過主成分含量測定結果，於今天宣布下架回收，食藥署品質監督管理組科長傅淑卿指出，該產品的主成分含量規定應介於90％至130％之間，但兩批號有一批為80％，另一批則高達132.5％，顯示品質不夠穩定。

根據健保資料庫統計，「綠洲」氯黴素眼藥膏年度用量約3萬1千多支，今下令回收的兩批號共4萬8千支，等同超過國內一年用量，不過傅淑卿說，回收的兩批號為不同年份所製造，但該藥在同成分同劑型的市占率為68％，已是排名第一。

傅淑卿表示，在食藥署去年稽查發現該廠違規後，即送交至兩間不同的實驗室進行檢測，均發現主成分含量差異過大的情形，目前已請廠商調查其中原因，並要求在3月4日前完成回收作業。

只不過，「綠洲」氯黴素眼藥膏為醫師處方用藥，食藥署要求回收的兩批號早已流入市面，如今要廠商全數回收恐有一定的難度。