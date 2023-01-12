由永慶房屋贊助的第三屆WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，經過一個多月的熱血賽事，正式圓滿落幕，高中組冠軍為新北市能仁家商，亞軍為台中市后綜高中，國中男子組冠軍為台北市大安國中，亞軍為新北市永和國中，國中女子組冠軍為台北市民族實驗國民中學，亞軍為新北市永和國中，國小組冠軍為新北市錦和國小，亞軍為新北市安坑國小。

永慶房屋全力贊助賽事 出動超過110人次助每場球賽圓滿順利！

WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽自2021開辦，首屆便吸引超過10隊報名參加，第二屆報名數量倍增，剛圓滿落幕的第三屆盃賽參賽學校已突破50所，賽事推廣基層籃球並一路茁壯，提供給孩子們切磋球技、獲取比賽經驗的舞台，贏得許多學校的讚賞。

WILL POWER國際體育交流協會理事長呂逢凱分享，舉辦籃球比賽並不簡單，從最一開始的企劃、籌備資源到實際比賽執行，中間遇到了不少的挑戰，但協會秉持著運動家堅持不放棄的精神，很開心我們都做到了，感謝永慶房屋認同理念持續贊助，一起把比賽越做越大。今年四組的賽事都非常熱血、精彩，看到每隊都奮戰到最後一刻，堅持努力不懈正是比賽重要的精神，也恭喜各組獲獎的隊伍，你們亮眼的表現值得榮耀的獎盃，期待未來大家球場上再相見。

WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，提供給孩子們切磋球技、獲取比賽經驗的舞台。(圖/永慶房屋提供)

房仲第一品牌永慶房屋長期支持體育文化推廣，不僅只是贊助所需經費，更於賽事期間出動人力支援，從參賽學校報到、賽事錄影到賽場環境維護，都由永慶房屋人員全程參與協助，讓每一所來參加比賽的學校都享有整潔、安全的比賽環境，總計出動超過110人次支援賽事順利進行，發揮企業力量推廣台灣籃球發展。

WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，提供給孩子們切磋球技、獲取比賽經驗的舞台。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，很開心今年的比賽圓滿落幕，「聰明工作，健康生活」是永慶的理念，身為運動企業代表的我們，除了挹注資源推廣體育賽事，希望可以做得更多！透過永慶同仁於比賽會場全程參與、協助，讓每個環節都完美，就像我們與協會一起把比賽盛大、圓滿的完成，看見學生們奮力拚搏、榮耀上台領獎的樣子，真的十分感動，更重要的是學生們透過比賽，學習勝不驕敗不餒的運動家精神，各隊之間培養出良好友誼，未來，永慶房屋也會秉持著「你的全力以赴，永慶力挺相助」的精神，支持懷有夢想的年輕學子。