中央修法今年1月起里長事務費從原本的4萬5000元調整為5萬元，台中市議員林祈烽表示，事務費調高，但里鄰長的相關福利措施卻不見市府同步調整，請市長盧秀燕跟隨中央政策，調整里鄰長文康活動費。市府則回應，目前各項補助不亞於其他五都，將視財政狀況調整。

林祈烽說，先前他提出市府財政超徵，應還稅於民的真相後，收到許多市民和里鄰長的支持，有里長抱怨，里長事務費已從今年起，從每月4萬5000元調高到5萬元，但里鄰長相關福利費用卻不見市府一併調整。

林祈烽表示，自己一直關注里鄰長的文康活動費和訓練費、全民健保補助等項目，一位里鄰長一年只有3100元的文康活動費，但這兩年因通膨，物價和國旅費用都往上漲，3100元的費用根本不夠，不但無法讓里鄰長們進行兩天一夜的遊程，甚至單日的旅遊，都因補助費用偏低而影響用餐品質。

林祈烽強調，台中市府不是沒有錢，財政也不是像盧市長說得那麼差，如果盧市長能減少不必要的作秀活動浪費開銷，市府絕對有經費可以提高里鄰長相關的福利補助預算，他會全力幫里鄰長爭取。

民政局表示，參考「台中市里鄰組織及里鄰長服務實施要點」第8點規定，里鄰各項會議、里鄰長訓練、里鄰長表彰等工作事項所需經費，分別由市府、區公所編列預算支應。目前台中市提供里鄰長的福利及補助項目不亞於其他五都，對於提高里鄰長文康活動費用，將視財政負擔能力，審慎評估辦理。