仁寶(2324)董事長許勝雄對於少子化社會議題持續關注。金仁寶集團也透過集團補助員工的計畫，來解決少子化的「國安問題」。許勝雄今天在尾牙前記者會時表示，仁寶自2011年以來推動6.6萬元補助生子計畫，至2022年底，仁寶補助的新生兒有3720人，金寶(2312)有1410人，合計新金寶集團有5130位新生兒，共3.38億元的金額。

此外，許潮英慈善基金會贊助國語日報社讀報教育已經超過15年了，畢業於臺師大中文系的許勝雄，年輕時喜歡寫作，原本立志要當記者，但因緣際會，走上從商之路。許勝雄對於青少年的國語文能力相當重視，許潮英基金會持續推動各項公益，透過兒童讀國語日報，提升學子對於歷史和知識的涉獵。

此外，仁寶也成立志工團，對弱勢家庭提供圓夢飛翔計畫，每位孩童一年補助1.8萬元，每年受補助的孩童約300人，目前已經有4000人次受惠於圓夢飛翔計畫。

而在投資台灣方面，許勝雄表示，仁寶注資300億在北投士林科技園區成立營運總部，地坪比101還大，地上層有5.2萬坪，地下2.6萬坪，預計在4年內完成，該總部將有7500坪的綠地。