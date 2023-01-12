新北果菜發起團購，協助台東農友。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府攜手新北市府銷售鳳梨釋迦。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為拓展鳳梨釋迦內銷市場，縣長饒慶鈴帶領縣團隊積極為台東鳳梨釋迦農民國內外行銷，拓展銷售通路。在新北市長侯友宜大力號召下，新北果菜公司僅短短3天，就創下銷售近10公噸佳績，成果豐碩，饒慶鈴特別對新北市各界力挺台東鳳梨釋迦，她說，鳳梨釋迦口感Q彈綿密，營養又香甜，推薦全台民眾作為年節伴手禮，春節把好「釋」帶回家。

饒慶鈴說，非常感謝侯友宜再度實踐「台東生產．新北行銷」的產銷協議，讓副市長謝政達、新北果菜公司董事長劉來通、總經理江惠貞協助台東釋迦產銷，更特別派人到台東產地直接與農民朋友接洽。江惠貞甚至親自上線直播推銷台東優質鳳梨釋迦，饒慶鈴替台東的農民朋友們表達誠摯的感謝。

去年由於外銷大陸受阻及因疫情影響鳳梨釋迦銷售量，台東縣府為了開拓鳳梨釋迦銷售管道，分別與新北、嘉義、金門及台中等縣市首長聯手，也媒合全國各通路如全聯、全家、家樂福、台北市旅館公會等企業工會，也邀請舉重女神郭婞淳、防疫女神賈永婕、金曲歌后Abao阿爆等名人，一起共推｢好釋＋1，好事加起來｣。

而此次新北果菜公司於1月10日接獲消息後，立即發起產地直送直銷，請各機關、團體、企業、承銷商及友人共襄盛舉，相挺農民助渡難關，短短3天創下銷售10公噸的好成績。饒慶鈴說，感謝新北市政府及各界以行動力挺台東鳳梨釋迦，也廣邀大家一起支持釋迦農，希望全國民眾1人1粒，一起接粒挺釋迦，春節把好「釋」帶回家。