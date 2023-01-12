年關將近，根據人力銀行調查，有逾9成4上班族透露農曆年後想換工作，比例續創14年新高。若分析轉職者最嚮往跳槽的企業，在三大產業中，科技業的台積電已蟬聯9年冠軍，長榮集團、富邦金則在傳產與金融業達成二連霸。

農曆兔年將近，yes123求職網今天公布「兔年新春轉職潮與海外上工計畫調查」，有94.2%受訪上班族透露有意在農曆年後換工作，比例不但高於去年與前年的93.6%、92.6%，更續創14年新高。

yes123求職網以「全體受雇就業者」914.6萬人估算，潛在「年後跳槽族」約有862萬人。

至於年後想轉職的主因，調查顯示，在可複選狀況下，前10名依序為61.2%不滿意薪水、44.2%覺得現在公司發展沒前景、43.1%沒有升遷機會、33.6%工作沒有發揮空間、32.3%公司福利不好、30.4%不喜歡現有工作內容、23.3%擔心年終獎金或分紅太少、22.3%工時太長、21.1%擔心公司倒閉或被合併、19.4%工作壓力太大。

調查指出，年後轉職首要原因為追求更滿意收入，對於新公司所開出的月薪，跳槽族平均期望能較現有薪資增加11.9%，若要接受老東家「慰留」的加薪幅度，調查顯示平均落在16.8%，兩者落差高達4.9個百分點。

轉職者心目中也有嚮往跳槽的企業名單。根據調查，在可複選狀況下，於傳統產業，上班族最嚮往進入的企業前10名為長榮集團30.8%、台灣高鐵30%、台塑集團29%、中鋼27.7%、誠品26.7%、統一集團25.9%、中華航空24.9%、遠東集團20%、王品集團19.2%及鼎泰豐18.2%。

在科技業部分，在可複選情形下，最嚮往進入的前10名為台積電47%、中華電信41.7%、鴻海33.6%、聯發科24.8%、大立光23.8%、華碩22.6%、日月光19.1%、台灣大哥大14.3%、台達電13.3%、遠傳電信12.5%。

金融產業部分，在可複選狀況下，最嚮往的前10名為富邦金30.3%、國泰金29.5%、中信金28.5%、玉山金27.2%、台灣金控20.9%、兆豐金19.9%、台新金18.5%、合庫金17.5%、第一金16.7%、元大金15.5%。

人力銀行分析，綜觀三大產業最嚮往企業排行榜，其中長榮集團連兩年在「傳統產業」組取得第一，富邦金也在「金融產業」組連兩年奪冠，「護國神山」台積電更取得「高科技產業」組9連霸。

若要年後轉職，調查顯示，在可複選情形下，上班族最想進的行業前10名，為科技資訊33.2%、餐飲住宿與休閒旅遊32.3%、批發零售與貿易29.3%、傳統製造業26.1%、金融保險與會計統計25.2%、文教業20.1%、運輸與物流倉儲18.8%、民生服務業（不含餐宿休旅）17.6%、大眾傳播與公關廣告16.6%、影音設計與時尚藝術15.6%。

此外，有意年後轉職中，有高達90.2%考慮到外商公司上班，多於去年的89.1%，連創10年新高。若在可複選情況下，有78.3%受訪者優先考慮進入美商，其次分別為日商56.1%、歐商33.6%及港商26.7%。

在雇主端，調查顯示，有高達96.4%的企業透露在農曆年後有徵才計畫，略多於2022年同期的95.7%，創下9年新高。其中有62.6%屬於「單純是填補員工離職後的空缺」，其餘33.8%則屬於「擴編」；平均每一家企業將釋出18.5個工作機會，多於去年17.2個。

「兔年新春轉職潮與海外上工計畫調查」，為yes123求職網於2022年12月28日到2023年1月9日期間以網路問卷進行抽樣，調查對象為目前有工作的會員，有效問卷共1277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%；企業部分，有效問卷共992份，信心水準為95%，誤差值為正負3.11%。（編輯：翟思嘉）1120112