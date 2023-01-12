近日是尾牙旺季，不少企業可能提供自家產品當成摸彩獎品。財政部北區國稅局表示，企業不論是供自有產品供尾牙摸獎或送給客戶，依規定都還是要開立統一發票。

北區國稅局表示，年節將近，許多企業提供其自有的產品於尾牙摸獎，或是將自有的產品贈與客戶，依加值型及非加值型營業稅法（營業稅法）第3條第3項第1款規定，營業人以其產製、進口、購買供銷售的貨物，轉供營業人自用，或無償移轉他人所有，應視為銷售貨物。

該局解釋，營業人產製、進口或購買的貨物於購入時未決定供作酬勞員工或交際應酬餽贈，以進貨科目列帳，且購買時所支付的進項稅額已申報扣抵銷項稅額者，應於該貨物轉作酬勞員工、交際應酬餽贈時，依營業稅法第3條第3項視為銷售貨物規定，按時價開立以自己為買受人的統一發票。

另外，依營業稅法第19條規定，該張發票扣抵聯應由營業人於開立後自行截角或加蓋戳記作廢，不得申報扣抵銷項稅額。

但若是購買貨物於購入時已決定為酬勞員工或交際應酬餽贈使用，並以「酬勞員工」或「交際費」相關科目列帳，且該項貨物所支付的進項稅額未申報扣抵銷項稅額者，可簡化作業，除應設帳記載，免視為銷售貨物並免開立統一發票。

舉例來說，甲公司為家電用品經銷商，向乙公司購買電暖器1,000台，每台成本新台幣4,800元，市價則為8.000元，購入時以進貨科目列帳，因該電暖器熱銷且深受員工喜愛，於辦理公司年終尾牙餐敘時，將其中三台轉作為員工摸彩抽獎獎品，甲公司便應按每台時價8,000元開立以其為買受人的統一發票報繳營業稅，並依職工福利或相關科目列帳，該發票不得申報扣抵銷項稅額。

該局籲請，營業人自行檢視有無因一時疏忽，應視為銷售貨物，卻漏未開立統一發票者，應儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補開、補報並補繳稅款，以免受罰。