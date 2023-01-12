澎湃新聞12日報導，大陸最高檢12日消息，2022年1至11月，大陸各級檢察機關藉由刑事檢察從嚴懲處、民事檢察支持起訴、行政檢察督促履職、公益訴訟檢察建議，受理審查逮捕拒不支付勞動報酬犯罪案件，為農民工工資築起「四大檢察」保護屏障。尤其是精準打擊「以轉移財產、逃匿等方法逃避支付勞動者報酬」等惡意欠薪行為，已有897件999人提起公訴。

據統計，去年前11個月，共受理審查逮捕拒不支付勞動報酬犯罪案件1073件1136人，同比分別下降34.09％、33.49％，其中批准決定逮捕376件390人，不批准逮捕706件760人；受理審查起訴2367件2781人，同比分別下降15.83％、14.72％，其中提起公訴897件999人，不起訴1202件1444人。

大陸最高檢表示，近年來，在各地積極推動根治欠薪專項行動整治下，檢察機關持續推動懲治惡意欠薪犯罪力度不斷加強，勞動者維權意識明顯提升，農民工欠薪問題高發多發態勢得到進一步遏制。

最高檢介紹，大陸各級檢察機關立足司法辦案能動履職，通過刑事檢察從嚴懲處、民事檢察支持起訴、行政檢察督促履職、公益訴訟檢察建議，為農民工工資築起「四大檢察」保護屏障。

最高檢提到，其中以刑事檢察依法懲處惡意欠薪犯罪為核心，有效發揮了刑罰的懲治和震懾作用。檢察機關依託兩法銜接和偵查監督與協作配合等機制，通過提前介入、引導取證、強化立案監督等方式依法履行檢察辦案職能，精準打擊「以轉移財產、逃匿等方法逃避支付勞動者報酬」等惡意欠薪行為。

最高檢表示，下一步，還要確保懲治拒不支付勞動報酬犯罪力度不減，有力推動涉案企業合規整改工作，充分發揮檢察建議推動訴源治理作用，積極參與社會治理，為根治欠薪提供司法保障，為保障民營經濟健康發展提供良好的法治營商環境。