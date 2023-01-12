羅達生副市長率隊勞檢。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

由於歲末新春之際，常有許多入槽、入池的清理清潔作業，但局限空間職災一旦發生，時常會造成嚴重傷亡。高雄市勞工局今日針對鳳山水資源中心進行沉沙池清理勞檢，由副市長羅達生帶隊，作業現場安全措施檢查皆符合規定，但建議應注意鼓風機位置，保持引入新鮮的空氣。

隨著年關將近，此類入槽、入池的臨時動態作業隨之增加，職業災害案例顯示，中毒和缺氧瞬間即會造成人員致命危害。高雄市勞工局今日針對鳳山水資源中心進行沉沙池清理作業，由副市長羅達生率隊前往勞檢。

作業現場安全措施經勞工局勞檢包括通風與氣體偵測設施、安全告示、急救呼吸器、捲揚機，與勞工背負式安全帶及生命呼叫器皆符合規定，但也建議現場主管應注意鼓風機位置，保持引入新鮮的空氣，並應持續加強入場作業的管制。

羅達生指出，為保護每一位作業勞工的安全，雇主及現場作業主管應落實做好工安防護措施，以及作業勞工應具備安全意識，確實使用防護具，任何時間都不能大意，也絕對不能便宜行事，特別呼籲雇主，唯有安全才是企業永續經營之道，唯有工作平安才能確保企業穩定發展。

勞工局說，從事各類局限空間作業前，務必先上網勞檢處網站進行通報，且應於作業前上傳並確認通風、偵測及教育訓練等工安防護紀錄，若是勞檢時發現有未依實申報或記錄，針對查獲的相關違法缺失，將依規定加倍重罰。同時也提醒業者，對從事局限空間作業的勞工，應依其作業性質事前施以必要的安全衛生在職教育訓練，強化作業勞工安全意識。