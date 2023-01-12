歐洲股市周四早段走強。投資人等待稍晚美國通膨資料的公布，市場保持謹慎；另外羅技公布銷售下滑，並下調前景，股價大幅急挫。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤升1.4點或0.38%，為448.81點。

市場目光都放在周四稍晚即將公布的美通膨數據。此前聯準會的官員在本周表示，該讀數將協助他們決定，他們是否要放慢升息速度。

該備受期待的經濟數據，據路透調查預計，12月美CPI將為年增6.5%，低於11月的年增7.1%。

利率敏感的科技股仍下跌0.6%。

羅技國際(Logitech International)大跌13.8%，該公司稍早公布，上季獲利和銷售皆下滑，並下調銷售展望。

Suedzucker則大漲2.3%；該歐洲最大糖生產商宣布上季(9~11月)獲利大增73.5%，並指出，較高的糖和生質燃料售價，抵銷了能源和原物料成本上漲的影響。

特易購(Tesco)跌0.9%，該英國連鎖超市龍頭維持了全年的財測指引，並與競爭對手一樣，公布聖誕假期的銷售強過預期。