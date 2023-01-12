全球記憶體品牌廠威剛(3260)旗下電競品牌XPG宣布，將於1月18日推出第二代的數位收藏NFT「CryptoMera」。不同於第一代「Xtreme Saga Fan Club」以加密貨幣作為抽獎賦能，官方期待第二代NFT能帶領喜愛遊戲及電競的會員，更深度進入XPG所建構的未來科技領域，並將第二代「CryptoMera」打造成體驗XPG電競硬體裝備的入場券。

XPG二代「CryptoMera」NFT，共發售1000枚盲盒，卡面分為稀有度較高的品牌故事主角Mera特卡100枚，以及Gaia、Xenia、Prime三位女神以及Mera的妹妹Adara卡組900枚，共1000枚。XPG也將首度挑戰以拍賣的模式，進行唯獨一張Mera UR尊爵特卡的競標販售。該張特卡的得標者，不需抽獎即可獲得全球媒體詢問度極高、限量珍藏的全套XPG MERA EDITION GEAR電競套裝產品(含Mera主題特製版耳機、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊、機殼一套)，同時在未來XPG所發行的每一代NFT，該持有者均可保證獲得一枚NFT免費鑄造資格。

此消息一釋出，在社群上立刻引起廣大的討論及關注。第二代發行資訊陸續曝光後，也讓第一代NFT的地板價跟著水漲船高，日前曾於二級市場被炒到白名單發行價百倍的價格。