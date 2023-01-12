蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）相當反對「垂直螢幕使用觸控方式」，因為手指操控時間一久，手臂會非常痠很不舒服。外媒報導，蘋果正在研發搭載觸控螢幕的Mac產品，最快可能在2025年問世，一旦消息成真，執行長庫克將歷史性的顛覆賈伯斯。

科技網站9to5mac報導，多年來，蘋果一直拒絕在Mac產品使用觸控螢幕。眾所皆知，賈伯斯十分反對筆電採用觸控螢幕，並認為，這根本違反人體工學，垂直的觸控螢幕很難操作，長時間使用手臂會痠到快斷掉。

2021年，Mac產品行銷主管Tom Boger表示，「iPad是世界上最棒的觸控電腦」，而Mac更適合文書作業處理。」當時蘋果沒有理由為Mac增加觸控功能，如今情況可能會被推翻。

美媒記者Mark Gurman在Twitter發文透露，蘋果觸控螢幕MacBook Pro最快在2025年亮相，將搭載OLED面板，而不是目前14 吋與16 吋MacBook Pro採用的Mini LED螢幕。

市面上很多品牌早已推出觸控螢幕筆電，蘋果Mac不跟進的理由是，認為觸控螢幕在筆電上使用效果不佳，消費者如要觸控功能，可以平放於桌上的iPad是更好的選擇。此外，蘋果也擔憂觸控螢幕Mac可能會搶食iPad市場。