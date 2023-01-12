"前世情人"跟學長跨年 憤怒老爸糾眾砸車毆人│中視新聞 20230112

新北市三重區1名17歲林姓少女，在去年12月31日跨年當天和20歲李姓學長相約吃飯，少女父親得知2人秘密出遊，沒報備又未經他的許可，氣得命令李姓學長馬上開車載女兒回來三重，並且，他再撂7名友人於相約地點後，一見李姓學長車子出現，便和友人「開扁砸車」，事後警方將林姓父親與7名施暴者陸續帶回警局，並依傷害、毀損罪嫌函送法辦。

從影片中可見，白色轎車出現在畫面內，並行駛在雙黃線上，直接停在對向行駛而來的藍色休旅車前方攔堵，並下來包含林姓父親與友人在內的一群人，直接對該休旅車開砸，林姓父親還跳上引擎蓋上猛踹車窗，並且踹破，其他人則在側邊砸車，並將李姓學長拖下車開扁。

據了解，這起事件發生在去年12月31日下午5時許，39歲的林姓男子發現還在就讀高中的女兒不在家，經打電話詢問後，得知女兒和認識的畢業李姓學長約出門，並且搭乘對方的車子要準備去用餐，然而，他不滿女兒未先報備，氣得要女兒將電話交給對方聽，並且要求即刻將車開到三重區朝陽街。

新北三重有名父親發現女兒偷偷和學長出門，撂友人將學長痛毆一頓並砸車，全部被警方逮捕帶回。（黃敬文翻攝）

林姓父親還約了7名友人助陣一起前往現場，一看到李姓學長的車，便衝下車開扁砸車，他還跳上引擎蓋踹破前擋風玻璃，其他友人則是將李男從駕駛座拖出來痛打一頓，最後林男再將女兒帶回車上離開。

警方獲報到場後，僅剩傷痕累累的李男在原地，警方在2小時內就將林父等8人通知到案，全案訊後將林男等8人依傷害、毀損移請新北地檢署偵辦。