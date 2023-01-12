國內三家純網銀成立後限制多，皆還在虧損中，金管會在2023年1月10日二度邀集「樂天國際商業銀行、連線銀行（LINE Bank）及將來商業銀行」來溝通，金管會主委黃天牧親率各局與業者充分溝通討論，在「存款、授信、基金銷售及網路投保等」四面向有共識，將朝試辦或調整法規等方向進行。銀行局局長莊琇媛強調，從這二年純網銀爭取的業務可看出是朝「鯰魚」方向發展，而不是沙丁魚。

對於外界質疑純網銀未如預期變「鯰魚」而是淪為沙丁魚，黃天牧指出，純網銀當初發起計劃書中就是預計花三、四年才能達到財務損益兩平，社會期待較高，純網銀應該不會想做沙丁魚，會想發展出自己的模式，大家要給點時間，從純網銀出現後，各實體銀行也努力拚線上服務，這也看得出純網銀已發揮鯰魚之效。

連續二年都參加純網銀會議的莊琇媛指出，去年純網銀爭取的項目還是存款獲客，像是爭取法人開戶，線上、線下的獲客是重點，但今年不一樣，而是在資金運用、縮減損益兩平差距上展現企圖心，像有些信用小白無法取得收入證明，純網銀爭取改用其他資料證明還款能力，代表純網銀有企圖心也有風險管理意識。所以是朝「鯰魚」發展。

2023年的純網銀主要四大共識。一「存款業務」：純網銀建議提高數位存款帳戶之非約定轉帳限額，金管會同意純網銀可提出以其他風險控管評估機制或強化客戶身分驗證強度之配套措施，申請試辦。另外，純網銀辦理存款繼承衍生的結清帳戶作業，可依風險考量研提便利民眾之線下作業方式報會。

二、「授信業務」：有關現行以月收入衡量信用貸款還款能力之評估方式，可針對具有還款能力但無法提出月收入證明者，提出其他能評估借款人還款能力及控管授信風險之機制，申請試辦小額消費為目的之授信業務。另有純網銀建議有條件開放試辦企業貸款，以及「參貸聯貸」案件，因涉及風險評估方法調整、資產配置、專業人力充實等層面，請純網銀提出具體規劃。

三、「基金銷售及兼營證券投資顧問業務」：現行規定擔任基金銷售機構須符合每股淨值不低於面額，可分階段研議銀行改以資本適足性作為擔任基金銷售機構及信託業兼營證券投資顧問業務之財務條件，以協助純網銀逐步建置各類理財業務服務。金管會刻正預告修正「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」，將一併納入考量。

四、網路投保業務：純網銀提出下列二項建議，「簡化純網銀客戶加入網路投保會員之作業流程」、「放寬辦理強制汽車責任保險網路投保業務時，得不受要保人與被保險人需為同一人之限制。」金管會請業者補充具體規劃流程，金管會將續予評估可行性及辦理後續規範修正事宜。

另純網銀亦表達有意評估與電商平臺合作，適時規劃提供消費者便利之消費性融資服務。金管會期許純網銀能依據自身商業模式，建立可信賴之徵審機制，在風險可控及避免客戶信用過度擴張之前提下，積極利用科技、結合創新，發展數位金融服務。金管會亦將持續協助純網銀解決因經營特性所遭遇之問題，穩步發展業務，以滿足不同客群在不同消費場景之金融需求。