搶攻「史上最長連假」旅宿與餐飲商機，以質感度假風格登上網路熱搜榜的捷絲旅台南館，館內「捷食藝」餐廳除夕至初三推出浮誇系「和牛海鮮松露鍋」每人1,380元，晚餐加碼澎派自助吧每人1,980元。

新春住房專案除夕至初六入住加贈獨家限定、象徵祈福開運的成功薏米花及成功香火袋，春節首四日亦安排以兔年為主題的玩印紅包袋、剪剪紅兔紙及畫糖叔叔來表演等活動，讓房客感受滿滿的懷舊年味。

位於捷絲旅台南館一樓的「捷食藝」餐廳，冬季主打的「和牛海鮮松露鍋」推出後受到好評，過年期間也可大快朵頤，以頂級鹿兒島A5和牛搭配匯集花蟹、白蝦、大扇貝、蛤蜊、花枝等十多種海味雙捧海鮮盤，食材於主廚悉心調製的奢華黑松露燕麥奶湯頭中交織出肥美鮮甜的豐富口感，以豪華鍋宴為今年華麗開場。晚間時段除了大嗑鍋物，自助餐檯也擺滿全席好料，準備多樣象徵過年祝福的傳統年菜為饕客們添好運，包含祈求全家平安的港式玫瑰油雞、具新春如意寓意的金蒜蒸海鱸、招財添壽梅干滷圓蹄，還有代表諸事大吉的現烤手切脆皮豬五花，以及多款冷熱菜式、港式燒賣、炸物、中西式甜品等，午餐每人售價1,380元，晚餐每人1,980元，適合大小家庭團圓聚餐，除夕至初三尚有少數座位。

捷絲旅台南館過年入住加贈開運好禮，嚴選網路人氣零嘴爆薏仁結合府城宗廟文化推出「成功薏米花」，每房贈送兩罐並附上經台南市定古蹟鄭成功祖廟經繞香爐三圈的「成功香火袋」，讓成功加持，為今年的成功啟航。過年期間房客也能免費體驗有趣的傳統民俗藝術，一樓食鼓坊除夕至初一「玩印紅包袋」擺設飯店兔年吉祥印章讓旅人自由創作專屬紅包袋、初二「剪剪紅兔紙」由剪紙達人謝美鈴老師傳授剪紙技巧，體驗千變萬化的剪紙世界、初三「畫糖叔叔來表演」邀請謝永清老師為房客現點現畫造型糖片，熟稔功法令人稱奇，也帶回甜蜜幸福好福氣。