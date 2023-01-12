全球134國菸盒警示圖文面積排行顯示，台灣50％排名倒數第15。（台灣拒菸聯盟提供）

立法院今天三讀通過修正「菸害防制法」，全國家長會長聯盟暨台灣拒菸聯盟認為，修法結果和民團訴求仍有明顯落差，並點出4大隱憂，包括圖文警示比例過低、未禁止所有加味菸、「健康風險評估」一詞恐誤導民眾，以及未全面管制加熱菸載具，對於修法結果只能含淚接受，並持續監督政府確實執法，避免新興菸品危害下一代。

台灣拒菸聯盟表示，衷心感謝林為洲委員主持5次朝野黨團協商，加上林奕華委員、吳玉琴委員及陳椒華委員的堅持力挺，全力阻擋國健署一度聲稱「加熱菸載具應視3C產品管理」的荒謬作法，讓加熱菸載具未來無法進行廣告、宣傳、自動販賣、網購郵購、開架展示，也限制購買年齡，不讓台灣淪為加熱菸品廣告的新樂園。

然而，由於立法院三讀通過的條文暗藏許多漏洞，為了保護國人及下一代的健康，台灣拒菸聯盟強調，必將繼續且更小心翼翼的監督政府執確實執法，以防止新型菸品危害下一代。

台灣拒菸聯盟點出「菸害防制法」修正條文內藏的4大隱憂：

首先是菸盒印製警示圖文方面，原本政院版提出85％，被民進黨委員砍到剩50％，歷經16年的修法，讓台灣從全球134個執行菸害警示圖文的國家中，排名倒數第四「躍升」為倒數第十五，在全球仍處落後地位。

其次是加味菸方面，原本政院版正面表列「禁止花香、果香、巧克力、薄荷等口味菸品」，被改為「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用的添加物」，民團強烈擔心，只要菸商一施壓，難保國健署又棄械投降，不敢禁止或存在模糊空間，令人遐想而不作為。

第三，國健署堅持使用「健康風險評估」一詞，但世界衛生組織已指出這是是誤導性的文字，立法委員也強烈反對，但國健署仍堅持不改用「菸品上市審查」，恐成日後菸害防制大隱憂；且國健署目前無法提出健康風險評估的初步版本，不知道國健署何來的堅持？還是喊喊口號，根本是假風險評估之名，而行開放之實。

第四是加熱菸載具管理方面，根據世衛決議「加熱菸載具應比照菸品管理」是最明確易執行的方式，但國健署偏偏不採納，還堅持採逐條研議修訂，不但造成協商過程冗長繁瑣，最後禁止加熱菸品載具廣告促銷，但是加熱菸載具包裝卻無須印製健康警示圖文，等於載具規範只做半套，難道保護國人的健康也做半套嗎？

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