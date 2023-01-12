樂天Kobo耕耘台灣電子書市場邁入第6年，也在2023年初始公布了樂天Kobo閱讀習慣調查，分析讀者閱讀及購買電子書的頻率、種類、金額及閱讀電子書的時間與習慣，根據結果顯示，有5成讀者每周閱讀1至5小時。

樂天Kobo公布，2022年台灣會員人數成長21％，中文藏書量超過20萬本，較前一年年成長34％，其中更不乏香港、馬來西亞等海外出版社出版書籍。樂天Kobo近期也將於樂天市場開幕新店「樂天Kobo電子書」，樂天Kobo全球執行長Michael Tamblyn來台分享全球電子書趨勢指出，與疫情前相比，電子書的閱讀量和銷售量都有所成長，而電子書的訂閱制度也帶動另一波成長。

根據樂天Kobo2022閱讀習慣調查，讀者最喜歡的電子書種類，第一為文學小說，占58％，第二是商業理財類占50％，第三則為心理勵志類為44％。其中，文學小說及商業理財類別，相較去年佔比下降，但心裡勵志類別較去年佔比提升。而23％的讀者曾購買過有聲書，多是在床上閱聽，其次是搭乘大眾運輸、走路及做事事時，顯示有聲書可是睡前讀物，也可在多工時聆聽。

閱讀時間方面，54％讀者，每週閱讀時數在1小時以下，而16小時以上者亦占有23％，顯示多數讀者仍以短時間閱讀為主，但也有占比不低的讀者仍維持長時間閱讀習慣；在閱讀時段方面，晚上11點是最熱門的時間，而一周之中最喜歡的閱讀日在周六，其次是周五及周日。

從消費行為來看，全年購書數量在1~10本、11~20本佔比並列第一，皆為32％；其中有45％讀者，全年購書有超過3／4以上是購買電子書，較去年成長4％，顯示讀者對購買電子書的習慣仍穩步成長。

而在消費金額部分， 全年購書2000至3000元佔比27％，排名第一；消費1000至2000元佔比26％，排名第二，顯示超過五成讀者每年平均消費落在1000至3000元之間。