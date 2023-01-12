澎湃新聞報導，大陸自然資源部中國地質調查局12日正式發布《國家土地地球化學品質報告（2022）》（《報告》），基於20餘年土地地球化學調查成果編制形成，調查面積涵蓋大陸31個省（自治區、直轄市），累計完成調查266.5萬平方公里，覆蓋了大陸83％的耕地，掌握了與人類生活、生產密切相關的54項化學元素和指標的空間分布特徵。

《報告》顯示，中國土地地球化學綜合品質總體優良，優質、良好和中等等級的土地總占比超90％，能夠滿足農業生產需求；土地養分狀況總體較好，豐富、較豐富和中等等級的土地占比超70％，具備農業高產、穩產的有利條件；有機質含量總體適中，豐富、較豐富和中等等級的土地占比近50％，有利於作物生長，其中東北黑土地區有機質含量豐富，是大陸平均值的1.4倍，土地保水保肥能力強；酸鹼度總體呈“南酸北堿”格局，中性土地占比僅12％，可為生態保護修復和農業種植結構調整提供決策依據；硒含量總體適中，富硒的土地占比達16％，在大陸各省（區、市）均有一定分布，適宜于發展富硒農業，提高農產品附加值，促進鄉村振興。

土地地球化學調查是國家基礎性地質調查工作的重要組成，旨在查明土地化學元素含量水準和空間分布特徵，分析評價土地地球化學品質狀況，支撐服務國家土地資源管理、農業生產和生態環境保護修復。

據瞭解，1999年至2022年，自然資源部中國地質調查局組織大陸地質調查相關單位，穩步推進土地地球化學調查，累計採集土壤樣品340萬件，獲得數據4000餘萬條，不斷完善土地地球化學監測網路，建成國家級監測點3657個和區域級監測點6374個，形成了完善的土地地球化學「調查-監測-分析-評價-認定-資訊化」技術方法體系。相關成果已在土地資源保護利用、農業生產布局優化、國家糧食安全保障中發揮了重要作用，並可為正在開展的第三次大陸土壤普查等國情調查提供科學支撐。