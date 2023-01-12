嘉義市警察局「新時代全媒體影棚」今揭幕，嘉義市警察局局長王文澤（右至左）、嘉義市長黃敏惠、錦田雲端科技股分有限公司董事長王崇旭搶先體驗。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局「新時代全媒體影棚」今揭幕。（呂妍庭攝）

為讓犯罪宣導跟上時代腳步，嘉義市警察局在「錦田雲端科技股分有限公司」董事長王崇旭協助下，打造擴充綠幕虛擬攝影棚，今「新時代全媒體影棚」揭幕，嘉義市長黃敏惠不但搶先第一個體驗，也提到打詐非常重要，爆料江啟臣日前半夜傳訊息給她，她馬上回電卻打不通，機警進一步求證江啟臣，才知道他的帳號被盜了！期待市警局有了全新數位化攝影棚，未來犯罪宣導能更貼近人民，讓嘉義市成為詐騙集團最不敢來的城市。

警政署今發布新一波高階警官人事命令，嘉義市警察局局長王文澤將調任新北市警察局督察長，今王文澤為任內引進全新攝影棚辦揭牌，表示現今詐騙狀況很嚴重，期待攝影棚啟用後，可以用更生動、活潑的影像讓民眾更了解宣導內容，強調資源可以共享，未來只要公務機關或團體有公益需求，都可以借用攝影棚。

都曾當過老師、拿過粉筆，嘉義市長黃敏惠、錦田雲端科技股分有限公司董事長王崇旭體驗用數位筆寫字。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局「新時代全媒體影棚」今揭幕，嘉義市警察局局長王文澤（右至左）、嘉義市長黃敏惠、錦田雲端科技股分有限公司董事長王崇旭搶先體驗。（呂妍庭攝）

王崇旭表示，一生都在寫粉筆，但時代在進步，所以很早就開始和工研院等機構合作先進上課方式，2012年就進入AR、VR時代，2021年因疫情導致遠距教學需求大增，他開始思考如何精進網路教學品質、提高學生學習興趣，並在母校崇文國小打造一座攝影棚，現在看到警察局有拍攝影片宣導防治犯罪需求，基於回饋故鄉特別協助建置、優化虛擬攝影棚，希望未來能夠發揮用途。

黃敏惠除透露自己日前遇到詐騙分子，也稱讚王崇旭身在嘉義，早已立足全世界，期待全新攝影棚的加入，透過豐富多元的預防犯罪宣導，能教育民眾認識犯罪、遠離風險，非常感謝錦田雲端科技公司與市府團隊資源共享、跨域合作，鼓勵警察局運用數位科技發揮創意，分齡分眾優化預防犯罪宣導品質，讓嘉義市成為詐騙集團最不敢來的地方。

嘉義市警察局表示，不畏疫情影響，警察局致力於數位化預防犯罪宣導，2021年起自建綠幕虛擬攝影棚，於YouTube頻道啟動網路直播遠距宣導，2022年再擴及Facebook粉絲專頁及Podcast播客頻道，並以「安全齡時差－分齡分眾數位化的預防犯罪宣導」為題，參加台灣健康城市暨高齡友善城市海報獎評選獲銅獎肯定，另與花蓮「有熊的森林」合作「熊佮意」打詐宣導大使，製作「熊佮意的一句話」系列防詐宣導影片，獲「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』（宣導教育）」內政部警政署111年第1期評核為特優單位。