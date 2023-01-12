據央視新聞報導，今天（1月12日），中國科學院預測科學研究中心舉行「2023年中國經濟預測與展望」發佈會。預測報告顯示，2023年中國經濟將平穩運行，經濟增長將呈現前後低中間高的倒「U」形態勢。

預測分析報告指出，2023年全年經濟走勢將呈現平穩發展，穩中有進、前後低中間高的倒「U」形態勢。中長期來看，中國經濟增速將呈現波浪形下降趨勢，但仍高於同等發展水平國家。

2023年，隨著中國疫情防控政策的實質性調整，預計經濟循環將有效加速，經濟整體將持續穩定恢復，中國國際收支將總體保持平穩態勢。預計2023年，中國最終消費是拉動經濟增長的主要動力。

中國科學院預測科學研究中心副主任、發展中國家科學院院士楊翠紅表示，中國今年的經濟增長將呈現穩中有進、逐步恢復的態勢。尤其是服務業的消費，聚集性的消費，我們很期待疫情防控政策的放鬆，多項政策措施的推出，居民消費預期的恢復，也會使今年消費將會上升為第一推動力。

據瞭解，中國科學院預測科學研究中心根據往年數據，運用綜合集成組合預測模型，共發佈18個報告，涉及2023年中國進出口、國內物價和國際大宗商品價格、物流業、糧食產量等方面的預測。