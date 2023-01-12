隨著農曆春節即將到來，不少公司開始發放年終獎金，就有一名網友上網抱怨剛收到年終，細看發現被多扣錢，估計年節花費就會花光年終獎金，感嘆自己是「年光族」，釣出不少零年終的網友熱議，更指出獎金領得夠多才會被扣，調侃是在炫富。

一名網友近日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己領到年終獎金後，氣得直說「以前被扣5%就算了，今年還被扣了補充保費，實在是有點OOXX」，且計算過年所有花費後剛好打平，年終算是過路財神，好奇發問「跟我一樣年光族的請讓我知道，不是只有我這樣？」

貼文引起網友熱議，不少人抱以羨慕，「什麼是年終？？沒拿過」、「今年有領年終的...都要偷笑啦」、「沒年終+公司倒閉路過」、「景氣不佳，沒年終獎金」、「可以跟老闆說不要領就不會扣了」、「我也要付房租付生活費，過年也沒有錢可以買新衣」、「年光族沒關係，我都月光族」。

也有網友點出原PO年終很可觀，「很多人不會扣5%跟扣二代健保，因為沒達到扣稅額度」、「獎金超過4個月才會扣二代健保！表示領不少，扣一點也還好吧！」、「會扣到5%代表年終超過86000耶，比那些領一個月的好多了」、「如果連這樣也要抱怨要靠X，那我本人很樂意代替你領」、「感覺你來跟沒年終的人炫耀年終的」、「炫耀文無誤，年終我才半個月」。