立法院今三讀通過「租賃住宅市場發展及管理部分條文修正案」，三讀條文明定，明定租賃住宅服務業及包租業租賃住宅轉租案件，應於簽訂契約日起30日內申報相關資訊，條文並增訂相關罰則，包租業申報不實最高罰5萬元。

為使租屋資訊透明化，反映真實租屋市場價格，三讀條文明定，租賃住宅服務業應於訂定契約之日起30日內，將其受託管理、承租或轉租租賃住宅之相關資訊，提供給直轄市、縣（市）主管機關。

三讀條文明定，申報登錄資訊，除涉及個人資料外，得提供查詢。地方主管機關為查核申報登錄資訊，得向包租業或次承租人要求查詢、取閱有關文件或提出說明。受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

針對包租業者未依期限申報登錄資訊，或申報登錄租金或面積資訊不實，三讀條文也增訂罰則，由地方主管機關處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。若申報登錄租金及面積以外資訊不實，地方主管機關應令其限期改正，屆期未改正，處6000元以上3萬元以下罰鍰。

三讀條文也明訂，如果包租業或次承租人規避、妨礙或拒絕查核，可由地方主管機關處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰。