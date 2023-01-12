警方查獲鄭男隨身攜帶的「含笑半步癲」是毒咖啡包。

一名鄭姓男子日前開車行經北市保安警察大隊執勤路檢點，被員警察覺神色有異遂將他攔下盤查，員警發現鄭男竟隨身攜帶港劇中出現的「含笑半步癲」，當場檢驗結果呈現毒品反應，依法將鄭男逮捕帶回偵辦。

保大第五中隊員警日前晚間10時許，在中山區民族東路與松江路口執行路檢勤務，發現鄭男神色異常緊張，員警遂引導他接受盤查，經鄭男同意檢查隨身物品，員警在他的外套口袋內發現5包「含笑半步癲」，當場被員警識破是偽造包裝的毒咖啡包，經檢驗結果呈安非他命陽性反應，全案依毒品罪嫌移請中山分局偵辦。

警方表示，毒販常會以各種包裝吸引目光，意圖混淆民眾及警方查緝，這次查獲的「含笑半步癲」以演員頭像及經典台詞作為包裝魚目混珠，恐吸引不知情民眾購買，提醒對於來路不明的咖啡包、茶包、糖果及巧克力等，務必提高警覺，勿因一時好奇嘗試染毒。

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