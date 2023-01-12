台南市中正派出所最近發現轄區1名7旬理髮老婦每個月只有1、2名客人難以度日，發動整所警員輪流前往理髮，其中因績效冠全台而有台南警界「戰神」之稱的黃宇澤，念書時還有「警專彭于晏」之稱，私下展現暖警一面，成為力挺理髮婦的第1名警員。

台南市警2分局中正派出所向為台南市蛋黃區中的主力所，全所績效卓著，其中剛從警2年多的黃宇澤，警專37期畢業，2020年10月剛分發到中正派出所，因外貌出眾，在警專時就有「警專彭于晏」綽號，更出色的是工作認真，去年即因績效卓著，拿下全台警員最多功獎，被同事稱為「戰神」。

黃宇澤專抓毒品、酒駕與竊盜等案件，去年偵破刑案345件，只要上班幾乎不會空手而回，效率令人咋舌。他並屢破大案，去年11月至12月，連續偵破3件毒咖啡包，每件都在300公克以上。

「一個月只有1、2位客人，日子怎麼過？」中正派出所最近發現尊王路一家以經營40年的老理髮店，老闆娘已是74歲李姓老婦人，偶然間向員警吐露生活辛酸。

原來她的丈夫因罹患慢性病長年臥病在床，兒子領有小兒麻痺殘障手冊待業中，家中經濟僅靠她經營理髮店維生。但傳統理髮店客人日漸稀少，一家人勉強憑低收入戶補助金生活。

警方得知後，中正派出所長沈振莘率員自費購買白米、泡麵等物資慰問，同時轉介「張榮發基金會」與中西區公所「急難紓困方案」。此舉救急不救窮，中正派出所員警一起討論後，決定發揮愛心「輪流去剪髮」。

其中黃宇澤當起理髮店的第1位警察客人，李姓老婦人露出許久未見之笑容，感謝警察幫忙，終於可以安心過好年。

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