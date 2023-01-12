行政院長蘇貞昌跨年後宣布普發現金6000元，但換閣揆的討論仍未停歇。國民黨立委洪孟楷指出，蘇揆要打包請辭的風聲不斷，接替人選如鄭文燦、陳建仁，好像都呼之欲出但又不清不楚，證明了民進黨內部兩股勢力仍在拉扯對抗，進行位置保衛戰。但若蘇貞昌持續掌閣揆大位，明年選舉誰會邀請輔選站台？這是很明顯的指標。還稅於民若執意要在新閣揆上任後才發放，連讓大家過個好年都無法做到，真的是離人民太遠！

「內閣改組霧裡看花，要彌平民怨還是火上加油？」洪孟楷今(12日)在臉書發文表示，九合一選舉到現在，蘇內閣去留不斷被討論，說要檢討但仍不動如山，相信多數民意都是認為蘇內閣要調整或是下台，但如今仍是霧裡看花。他在《庶民大頭家》節目中提到，政院要打包、要請辭的風聲不斷，接替人選如鄭文燦、陳建仁，好像都呼之欲出但又不清不楚，就證明了民進黨內部兩股勢力仍在拉扯對抗，進行位置保衛戰。

洪孟楷質疑，但若蘇貞昌持續掌閣揆大位，就算民進黨國會多數又會有誰跳出來力挺？明年選舉誰會邀請輔選站台？這是很明顯的指標；說實在話，蘇內閣對於三大事情的處理明顯不夠好，治安問題、疫情問題還有網軍治國；去年爆發多起人蛇案件、台南學甲槍擊案件等，原應兩個月要召開的治安檢討會報已四個多月沒開，因為忙著跑選舉？還有疫情荒腔走板的政策，九合一選舉慘敗不是沒有理由！

洪孟楷說，假如陳建仁接任閣揆，可能未來的行政團隊風格不會太強烈，跟在野黨爭鋒相對的情況可能比較少，但行政的經驗可能是問題，過去缺少與部會首長開會的經驗，能否把行政團隊運作得當，大家都在看；同時，還稅於民，若執意要在新閣揆上任後才發放，真的覺得於心不忍，連讓大家過個好年，如此卑微的要求都無法做到，才真的是離人民太遠！