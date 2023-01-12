繼超人氣的「魚頭君」擬真蛋糕後，北市東區烘焙名店「普諾麵包坊．忠孝店」迎接新年到來，推出2023開運擬真甜點「旺釋如意」，西點烘焙主廚曾國原表示，從研發、開模、尋找食材入料到製作並推出新品，花了整整三個月。新品完全不添加任何一點人工色素，以香濃的巧克力蛋糕及達克瓦茲為基底，搭配台東的水果釋迦鳳梨果泥和秘製鳳梨餡層層堆疊，最後外層裹柔軟細緻的義大利乳酪慕斯佐上抹茶粉，做出超擬真造型的視覺系甜點，2023開運限定價每顆220元，準備刷爆社群網美動態。

位於神旺大飯店的「普諾麵包坊」，飯店熄燈後，遷移至新址的「普諾麵包坊．忠孝店」享地利之便，自捷運忠孝敦化站4號口出站後，轉入巷內即可到達。開業三個月有餘，即交出亮眼表現成績單，每日來客數逾百人次。

因應春節節慶，「普諾麵包坊．忠孝店」除推出「旺釋如意」超擬真蛋糕外，亦推出每年超夯的人氣商品「經典鳳梨酥禮盒」，搶攻外帶禮盒市場商機。嚴選法國諾曼第奶油，每日手工製成酥香、厚實餅皮，搭配台灣在地優質鳳梨，秘製酸甜果餡，中溫烘烤、金黃外皮包裹著主廚特製完美比例的內餡，一口咬下扎實細緻的豐富口感，保有傳統的古早味且不甜膩，滿滿幸福滋味，瞬間湧入。春節期間伴手禮限定售價，即日起販售一盒9入400元。

「普諾麵包坊．忠孝店」因應時令，即日起獻上超過10種草莓系列品項，要讓甜點控們「莓好迎新春」。其中首推「可頌美莓」，獨家特製22公分的巨無霸可頌，內餡使用酸甜滋味的草莓卡士達，搭配香濃滑順牛奶卡士達餡料，豐富視覺、味覺雙重饗受，擄獲網美喜愛。超高CP值，甫推出即讓消費者直呼，根本是奪下「草莓劍龍」封號。

單純品嘗新鮮草莓風味，則推薦「草莓皇后」，新鮮奶油搭配香甜誘人的粉嫩系水果草莓，號稱甜品界的「寶媽媽」，草莓和鮮奶油的完美組合，再加上多重的酸甜果香豐富口感，讓人一口接一口，是早餐的最佳選擇。最後，閨密們聚餐首選「草莓小波派」嚴選果肉飽滿的草莓佐上香甜奶油餡，夾入自製的香草卡士達醬，最後搭配綿密澎鬆的戚風蛋糕，帶給消費者幸福般的「莓好滋味」，草莓系列限定商品45元起。