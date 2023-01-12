中國近日針對其他國家要求中國旅客提供檢測陰性證明或進行檢測表達不滿，指控這是歧視性措施，世衛組織（WHO）新冠疫情負責人麥克．萊恩(Mike Ryan)公開為各國設定檢測要求進行辯護稱，由於中國未能提供準確疫情數據才導致許多國家無法對中國疫情進行全面風險評估，從而設立入境檢測要求。他敦促中國填補疫情數據缺口，分享更多病毒數據。

《美國之音》引述萊恩的話說，世衛組織不認為為要求中國旅行者提交新冠檢測陰性報告是「歧視性」限制的說法。他說，過去3年中國一直對入境中國的每一個人進行檢測，「因此，（其他國家）這樣類似的措施與中國本身多年來所做的並無不一致。」

中國外交部發言人汪文斌表示，「少數國家罔顧科學和事實，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並將採取對等措施。」

萊恩認為，中國疫情信息的不透明導致各國做出入境檢測的規定。「我們對中國在（病毒）傳播變異、造成影響和死亡住院方面正在發生事情的理解存在著很大缺口。」「許多國家都很擔心，是否有新的（病毒）變體導致了這種情況，由於中國未能提供透明準確的數據，因此許多國家沒有足夠的信息來進行全面風險評估。」因此，「當你在缺乏你所需信息，你就會採取最高級別的保護措施。」

報導說，世衛組織並沒有建議各國採取這些措施，但是世衛總幹事譚德塞和萊恩都認為，「在各國瞭解了（中國）傳染情況之前，採取這些措施是可以理解的。」

由於日本與韓國分別對來自中國的旅客實施72小時核酸陰性證明與暫停短期簽證，中國也宣佈暫停對韓國和日本公民簽發入境與過境免簽。

世衛組織突發衛生事件項目新冠病毒技術負責人瑪麗·范科霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，中國在分享病毒基因排序方面還需要做更多，「不能只說中國的大多數排序都是這種模糊的5.2子譜系，在BA.5.2子譜系中還有許多病毒。因此，只有更多地分享這些排序，才能完成更多的分析，這非常關鍵。」

報導表示，中國疾病預防控制中心於1月3日向世衛組織分享了這波Omicron爆發發的主要病毒基因排序，其中BA.5.2和BF.7合計占所有感染的97.5%。

科霍夫說，提供更多排序重要性除了用於追蹤之外，也是不斷改進疫苗的基礎，藉此評估未來需要什麼樣的疫苗成分，因為病毒會一直存在。