農曆春節快到了，許多民眾常會採買、吃美食的基隆市愛四路夜市將自1月14日凌晨0時起，至1月29日一共16天，全天營業不打烊。基隆市政府表示，雖然疫情趨緩，仍希望民眾在逛夜市時，能夠戴上口罩。

愛四路夜市就在廟口夜市附近，範圍從仁一路到仁三路中間，總共有174攤，是基隆市政府核准的暫准設攤區，平日白天開放車輛通行，下午才會封街改為徒步區營業。

愛四路夜市的攤位眾多，包括了各種美食、生活百貨、小吃，除以海鮮聞名外，還有各種小吃，是仁三路廟口夜市外另一個小吃熱點。包括鄭記紅燒排骨羹、紀家豬腳原汁專家、炭烤三明治、豬排搭花生醬、三兄弟豆花、一口吃小香腸等都讓人津津樂道，其中，全家福芝麻元宵更是在元宵節前大排長龍。

愛四路夜市攤販管理委員會每年春節前，為讓民眾採辦年貨方便，都會向基隆市政府申請春節全天營業不打烊。今年基隆市政府核准愛四路夜市自14日至29日全天營業，前後共16天。

基隆市政府要求攤商應確實在擺設區範圍內設攤，並確保仁一路及愛四路的行人穿越道暢通，避免人車衝突，否則基隆市警局將會派員加強違規執法取締。

另外，愛四路管委會也要求攤商在全天營業期間自律，保持環境衛生與交通順暢，攤位及搭起的雨棚都要確保整潔，另外，管委會也將在愛四路夜市兩端的路口明顯處，明列輪值委員姓名、聯絡資訊，以提供緊急連絡與民眾申訴。