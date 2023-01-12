郡大林道起點在台21線旁十八重溪橋左岸，為進入丹大野生動物重要棲息路徑之一。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

郡大林道屬濁水溪集水區範圍，為巒大事業區重要作業幹道。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

春節假期長達10天，熱愛山林的民眾都會安排登山健行，林務局南投林管處貼心公布轄內11條林道現況，除仁愛鄉武界林道、信義鄉郡大林道有道路坍崩或路基掏空狀況，其餘9條大致暢通，並提醒山區道路易受降雨、地震影響通行，呼籲山友行前須了解路況，活動中務必注意安全。

南投林管處指出，武界林道起點在濁水溪上游栗栖溪左岸、仁愛鄉法治村投71線、武安路口處，該林道4.5公里處山壁坍方；郡大林道起點位於台21線十八重溪橋左岸，近日因天候及山況不穩定，該林道25.8公里處路基掏空毀損及崩塌，目前坍方已清除。呼籲山友評估安全小心通行，切勿逗留，如情況加劇，切勿強行通過。

另外人倫林道、奧萬大聯外道路、卓社林道、雙龍林道、萬大林道、阿冷坑林道、長興林道、尖台林道、白毛山林道共9條林道大致暢通。南投林管處提醒，山區路況、天候多變，常因降雨、地震等因素坍方影響通行，呼籲山友行前先了解路況，在山區活動期間隨時注意自身安全。