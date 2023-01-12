農曆年即將來臨，成人用品品牌TENGA翻轉大眾對送禮的想像，於兔年推出全新年節禮盒－「典雅尊爵賀歲禮盒2023」，禮盒以木質打造增添質感，內裡商品採最高規格的杯款，希望帶來吉祥意象。

TENGA新春禮盒外觀特別刻上「家內安全」，帶來新的一年期許大眾闔家平安的祝福，內容物選擇TENGA杯款中最頂級的PREMIUM TENGA，杯上更繫上在日本代表祝福的「水引」，讓美好寓意灌注整個產品，另TENGA、iroha春節活動齊發，從13日起一路到29日，官網即日起消費滿額即可獲得抽福袋的資格、iroha官網則推出熱銷品福袋，讓消費者用優惠價格抱回熱賣商品；此外，雙品牌指定系列商品還有任三件88折優惠。

17日至29日新春期間，到北、中、南TENGA SHOP購買Flip系列商品即可抽限量開運紅包，最大獎有機會獲得「Flip zero EV電動版」，TENGA STORE TOKYO（ATT 4 FUN信義店），也推出店鋪限定的「玩轉新年 好運兔YOU」轉輪牌活動，消費滿1000便可轉輪盤一次，有機會結帳享不限品項買一送一。