許多女性身上常常飄散香氣，讓人留下好印象。近日一名男子詢問，「要怎麼像女生一樣身上香香的？」釣出內行的女網友分享，女生身上的香氣其實多來自外來物，「男生我只要求有淡淡肥皂香就很頂了」，且香味切記不要過重，獲得許多人認同。

原PO在Dcard發文表示，他想要「每天聞起來都香香的」，除了自己舒服以外也能夠讓其他人心情愉快。原PO說明，靠近某些女生時，常常能夠聞到她們身上的香氣，不是髮香也並非香水，因此分析可能是衣物香氣，但他身邊也有男生朋友洗衣服時加了很多的洗後持香的洗衣精或柔軟精，實際上卻沒有什麼特別的氣味。

對此，一位女網友分享，女生的香氣其實大多來自外來物，一是洗髮精、髮油、護髮、噴霧等頭髮保養品，大多女生頭髮長且多，香氣保留較久；二是沐浴乳，但剛洗完澡較明顯；三是香水，一個適合自己、好用不易混味很難且有點貴，怎麼噴香水也是一個學問；四是衣物香氣，洗衣精的味道淡，且曬太陽後香氣分子會揮發消失，灑芳香豆或前一天薰過香氛味道較明顯；五則是保養皮膚的乳液或護手霜。

女網友強調，女生體味先天上比男生淡薄，且大多數女生討厭流汗，因此容易保持淡香，建議男生若容易流汗最好多備乾淨衣物替換，狐臭等體味問題可以就醫求助，「總之，每天洗乾淨身體＋穿乾淨衣服，只要一點點香氣，大概就是只有離你夠近的人才會聞到那若有似無的香氣，就是最OK 的，男生我只要求有淡淡肥皂香就很頂了」。另外香水別噴太多，「香味過重就是臭，不論它原本有多好聞多高級」，男生的衣服穿著也要乾乾淨淨，才能給人好印象。