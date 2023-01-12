國內最大組車廠國瑞汽車，由總經理古屋敷所率領的團隊，於2022年的一系列捐贈活動，一路從台灣頭(泰山高中)送到台灣尾(屏東高工)，共捐贈了COROLLA CROSS 4台、COROLLA ALTIS 7台及核心零組件15套給17所大專院校與技職學校，貫穿整個台灣；今年更首次捐贈車輛至宜蘭、花蓮、臺東地區，盡可能將有限的資源送到每一個需要的地方。捐贈同時也觀摩見證各學校活用捐贈車輛、核心零組件的教學成果。

國瑞汽車是日本TOYOTA及HINO，唯一合法授權在台生產的製造廠，已成立38年，今年已經邁入第39年，一路承襲著豐田生產製造的信念，以安全、品質為最優先，並以製作出讓每一位客戶都滿意的車輛為目標而努力。

面對電動化與全球化減碳的風潮，國瑞也不遺餘力，首部國產油電複合動力車CAMRY HYBRID即是國瑞於2012年導入生產，之後又陸續導入多款油電複合車，這次捐贈的車輛中也有最新的COROLLA ALTIS與COROLLA CROSS HYBRID油電複合車型，持續為減碳貢獻一份心力。在人才育成方面更為因應碳中和的課題，積極協助學校培育具有油電車專業知識和最新技術的相關人才。

古屋敷在北科附工舉辦的捐贈儀式中致詞也提到 ： 「這次捐贈COROLLA ALTIS，就是電動化HEV的車輛。透過實際接觸到最新的車輛，結合理論與實務，期望孕育出次世代必要的技術與產業需要的人才」，若學生能藉此可以對汽車產業產生興趣，投入未來台灣汽車產業的發展，這將是國瑞汽車所樂見的，國瑞汽車也將持續在人才育成方面投注更多心力。