有時異性相處，不管個性多麼契合，交情有多好，但始終只會保持朋友關係，並不會昇華成戀人。日本網站「ハウコレ」近日以星座做分析，指出3個較適合做朋友的男女星座組合，當好友比談戀愛更長久。

第3名 巨蟹男＆獅子女

獅子女感情豐沛，而且又很熱情，反觀巨蟹男則較冷靜，習慣用理性的方式判斷事物，雖然兩人交情非常好，但交流時經常發生意見不合的狀況，有時確實可以互補彼此沒有考慮到的部分，不過過程中難免會產生爭執，當朋友比較合適。

第2名 金牛男＆水瓶女

金牛男個性很穩重，包容力很強，但比較墨守成規，水瓶女則是崇尚自由，享受無拘無束的生活，兩人性格天差地別，不過雙魚男卻可以給水瓶女一種安心感，相處時能放鬆心情，兩人並不會發展成戀愛關係，而是像是互相打氣的夥伴。

第1名 天秤男＆天蠍女

天蠍女擁有一種神秘感，在許多人眼裡，會成為迷人魅力，不過對於天秤男而言，他們並不會特別想去了解探尋，與其和天蠍女成為戀人，他們寧願成為朋友，彼此間保持一點距離感，讓對方能夠信賴，無論何時都能放心的相處。