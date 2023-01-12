三一東林(3609)周四發布重大訊息，旗下100％子公司參壹科技(上海)有限公司宣布與大陸知名改裝車廠－上海大眾聯合汽車改裝有限公司(上汽集團全資子公司，簡稱上汽改裝)正式簽署改裝生產合約，成為兩岸合作高端改裝車款的首例；雙方將共同製造銷售電動車Tesla等獨家改裝成車品牌，由上汽改裝負責改裝生產STARTECH Model 3及Model Y成車，並由參壹科技進行銷售，預計初期每月改裝生產40輛車，第一批Tesla改裝成車將會於三月底正式上市並交車，第二季起陸續可見營收貢獻。

三一東林指出，去年雙方已簽署合作意向書，現簽定正式合約，另配合Tesla改裝成車上市時程，位於上海浦東的全中國層峰級「高級訂製車旗艦展示中心」也將同步於三月底正式開幕，預計將能進一步吸引長三角區域的改裝車玩家、豪華車客群前來賞車、購車，公司將提供更完善、優於原廠的完整售前與售後服務，全力搶攻人民幣達千億元的大陸精品改裝車市場。

上汽集團為大陸汽車龍頭集團，擁有全球目前最完整的電動車產品，統計至2022年，上汽集團整車銷量已連續17年保持全大陸第一，並連續七年蟬聯中國車廠海外銷量第一，在大陸車市居領導地位。上汽改裝則為上汽集團全資子公司，致力於為車輛的改裝提供更加專業、優質的服務，上汽改裝現更已成為上汽大眾和上汽乘用車的試製車輛基地，業務範圍遍布全大陸。

三一東林預計3月底於大陸上市的Tesla獨家改裝成車品牌，將提供超過10項包含外觀改裝與內裝套件的客製化訂製生產服務，提供車主訂製優越的空間與舒適度，上海「高級訂製車旗艦展示中心」開幕後，也將開始擴展中國各區域經銷商布局，以期快速進入大陸精品汽車市場。

根據中國乘用車市場信息聯席會(簡稱乘聯會)資料顯示，2022年1至11月，Tesla於大陸市場銷售約65.5萬輛，年增率為62.8%，而在日前特斯拉大陸宣布降價後，預期將能再進一步刺激銷量，提高大陸市場銷售數量。三一東林董事長陳睿謙表示，根據過往經驗顯示，高端豪華車的改裝比例約5%，此次三一東林推出具有品牌及改裝優勢的STARTECH MODEL Y與MODEL 3將對民眾更具吸引力，且因定價十分具有競爭力，詢問度已相當踴躍，預計待正式交車後，即能進一步推升營運成長。

三一東林董事長陳睿謙進一步表示，看好解封後上海市場消費力道將比過去三年更為強勁，加上大陸疫情反覆情況下，自駕開車避免人潮群聚感染是較多民眾選擇的方式，可望進一步激發民眾購車需求，加上大陸政策支持新能源車發展及汽車改裝行業合法化，諸多因素都將更有利於三一東林快速切入大陸改裝車市場，而與上汽改裝的合作，更使公司在製造端無後顧之憂，銷售業績可望在新車交車後陸續發酵。