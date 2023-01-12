台灣燈會睽違23年以「光源台北」為主題再度回到台北，中華電(2412)獨家贊助本屆燈會主燈，也加碼於燈區、指揮中心提供高速寬頻及市話專線等高規格的資通訊服務，讓前來賞燈的民眾體驗順暢無阻的燈飾展演及網路服務。

今(12)日舉辦的2023台灣燈會在台北-極速服務、共創精采辦理記者會，由臺北市政府張秘書長溫德副、中華電信執行副總兼企業客戶分公司總經理吳麗秀、交通部觀光局組長莊靜真等長官共襄盛舉，象徵中華電與市府一同攜手為燈會打造「超順、超穩、超快」的網路電信服務。

中華電指出，公司將純熟穩固且極致順暢的網路服務為後盾，本屆燈會突破以往靜態展示，提供民眾從視覺賞燈進化為體感玩燈的全新感受，以新興科技將建築化身為燈飾作品，結合雙副燈共演，將帶領民眾感受台北的潮流文化、數位科技等多元呈現。

中華電企業客戶分公司柯偉震副總經理表示，中華電信於燈會期間將提供300M、1Gbps高速寬頻及加強型的Wi-Fi，讓民眾能有完整的聲光互動體驗，並動員百名工程人員，即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質，提供快燈速、順暢的4G/5G行動網路服務。

此外，中華電也提供大會市話暨IP Centrex(網路電話)服務，使大會指揮中心通訊順暢無阻，也將由專業的技術人員24小時即時的嚴密監控，確保燈會於活動期間不論在網路運作或後勤支援能夠持續不間斷；中華電信MOD亦協力共同宣傳本次活動，擴大2023台灣燈會在台北的宣傳廣度與深度，全方位支持「光源台北」燈會活動，與北市府共同行銷台北。