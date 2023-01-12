全球工業電腦與嵌入式系統知名廠商廣積(8050)周四舉辦桃園平鎮廠開廠揭牌儀式，廣積已在工業電腦領域耕耘二十餘年，除了原本已運作多年的三重以及新莊廠區，配合未來營運發展需求，再度購置土地面積3647坪、建物面積5561坪的桃園平鎮廠區，為營運增添成長動能，助攻全球布局。新廠區主要生產工業電腦主機板、嵌入式電腦系統、觸控電腦、數位看板播放系統、網路通訊系統，以及各項ODM與JDM專案產品。

廣積董事長林秋旭表示，近年來，許多企業因成本考量陸續把重心移往海外，但廣積堅持根留台灣、布局全球的營運策略，即使這兩年受疫情影響，仍持續加碼投資台灣，以強化在地製造產能。除啟用的平鎮廠之外，因原本2405坪的台北總公司辦公室已不敷使用，去年亦在總部所在地南港軟體園區另增購1762坪的辦公空間，以因應業務成長與研發單位的擴張需求。

廣積平鎮廠已通過ISO 9001品質管理、ISO 14001環境管理以及ISO 27001資訊安全管理認證·並規畫於2023年6月導入「能源及設施監控系統」，在環境面溫濕度及照明、空調、熱機設備等能源電力使用數據分析，進一步彙整與控管，以做到節能減碳的逐步落實。廣積積極開發各式工業級電腦解決方案，供應用在AIoT、智慧製造、智慧零售、智慧交通、智慧醫療以及網路通訊等高速成長領域，期能攜手全球夥伴與客戶，一起迎向充滿商機的萬物聯網新智慧時代。