春節將至，為保護民眾過好年，烏日警分局烏日派出所日前特地邀請台中憲兵隊共同出勤，針對轄區金融機構等財物易匯集處所加強安全維護，保護民眾存、提款安全；中市警五分局文昌派出所日前也深入社區，藉機宣導反詐騙、清源專案2.0等，邀請里民一同合作，建立警民通報網。

中市警五分局文昌派出所日前也深入社區，藉機宣導反詐騙、清源專案2.0等，邀請里民一同合作，建立警民通報網。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局烏日分局烏日派出所結合憲兵指揮部台中憲兵隊共同執行「112年加強重要節日安全維護工作」，憲警合作除淨化轄區治安環境外，更有效防制刑案發生；台中市警察局第五分局文昌派出所警員日前參與社區聚餐活動增加與民眾的信任，並邀請里民一同肩負維護治安的角色，建立警民通報網。

烏日警分局提醒，春節期間，提領款項時應多加注意自身安全，防範遭尾隨行搶或偷竊，如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，才能安心領錢，開心過好年。

中市警五分局指出，當前「加強要重要節日安全維護工作」以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」作為3大遵循目標，其中之一就是打擊詐騙，提醒民眾在面對網路交友訊息及各類投資訊息，應秉持謹慎查證是否正當，有任何疑惑皆可洽詢110或165反詐騙電話，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。