員警載老婦人回家，證實她家裡沒有修繕，老婦人被騙了。（斗南分局提供）

古坑鄉一名年邁老婦人日前到農會欲提領30萬，農會行員發覺有異關懷她用途，老婦人說是要付房屋修繕款，卻講不出工人的名字，古坑鄉永光派出所員警獲報趕往阻詐，載老婦人回家，結果證實家裡並未修繕，但老婦人仍不願透露誰要她匯錢。

李姓老婦人到古坑農會永光分行領款30萬元，農會行員發覺李姓婦人神情怪怪，詢問她什麼用途，老人家說要提領給幫家裡修繕的工人。當行員進一步詢問哪裡請的施工人員姓名、電話，李婦卻回答不出來。

農會行員研判李婦遭詐騙，立即通知警方處理，古坑分駐所長賴源吉、永光派出所長李重興同時趕往，李婦表示自己提領30萬元是為了要修房屋，但說詞前後反覆不一。

派出所長親自載李婦回華山村住處，不意外發現她家並沒有修繕，老婦人有所隱瞞。因老婦人不透露何人請她付款，也不認為自己被騙，員警只好打電話連絡老婦人的女兒勸說，再請她兒子回家協助處理，幫忙代保管印章，以免再度遭詐騙。

警方呼籲民眾，詐騙集團花招百出，接到陌生人電話，務必冷靜想一想，多方查證，有疑問就打110或165反詐騙電話查詢。