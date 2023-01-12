台東大學數位媒體與文教產業學系專題「國境之蘭」成果發表。（台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

台東大學數位媒體與文教產業學系專題「國境之蘭」成果發表。（台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

台東大學數位媒體與文教產業學系專題「國境之蘭」成果發表。（台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

配合教育部USR計畫、與在地共同合作，國立台東大學數位媒體與文教產業學系辦理114 級專題「國境之蘭」成果發表，象徵踏上東河鄉都蘭村，如同踏入另1個國境般，充滿多元風土氣息。學生運用所學，為都蘭設計形象包裝及製作行銷動畫，也培養學生品牌經營及地方創生思維。

各組透過實地訪查、採訪、整合在地文化、分析市場定位，統整現有商品，執行禮盒形象包裝設計，並透過劉淳泓老師指導2D動畫課程，為選品製作宣傳動畫短片，也為都蘭國帶入大學生新鮮創意，除了鼓勵學生發揮所學知識及創意，也能具備對接業界實務溝通及應用所學實踐能力，促進學生在地認同。

專題請都蘭國行銷經理林奇翰、MG Boom動畫總監陳啟耀、及正修科技大學老師賴岳興擔任評審，透過激烈評選，由「桉」獲得最佳包裝設計獎，該組以清新淡雅的風格為都蘭尤加利酒精噴霧設計包裝形象，以葉子的力量傳達安心的力量。

而「啤酒泡泡」則是以可愛的無厘頭風格獲得最佳動畫獎，傳達好朋友間一起喝酒、一起洗澡的溫暖情感。最後專題大獎由「醺醺相惜」拿下最佳專題獎，以漫畫風格貼近年青人，包裝上設有留言板體現友誼，動畫劇情與運鏡皆相當流暢。

台東大學說明，專題由張嘉玲老師指導統籌，將2年級學生分為6組，運用課程所學能力專長，以都蘭國在地特色選品組合，進行伴手禮形象包裝設計與動畫短片宣傳。