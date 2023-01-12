德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）批評歐盟通過政治手段使汽車生產成本變得更加高昂，她認為這破壞了歐盟集團所宣稱的工業政策目標，不切實際的排放目標將會導致汽車廠得轉移電動車的開發預算到新的合規引擎上，最後讓汽油車失去能源轉型的過渡角色，汽油車、電動車兩頭空。

對於汽車產業外流的擔憂，引發了布魯塞爾和柏林的辯論，如何確保汽車企業能夠繼續在歐洲工業生產。德國汽車工業協會批評歐盟宣佈的工業政策「不符合產業界的需求。」

穆勒11日（三）在德國汽車協會年初新聞發佈會上表示：「我呼籲制定一項寬鬆一點的產業政策，而不是發布一條政策來為企業做決定」、「誰佔有優勢不應該由政治決定來定奪。」

德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）呼籲制定一項寬鬆一點的產業政策，而不是發布一條政策來為企業做決定。（Shutter Stock）

一個「經過深思熟慮的產業政策」不僅要問「我們的目標是什麼？」還要問「我們為此需要什麼，以及我們如何才能達到這個目標？」她說，並補充說，歐盟往往只做前半段。

她說：「其他地區，例如美國放寬鬆了，而我們卻加以限制了。」她舉例，歐盟對鋰的健康風險進行了更嚴格的分類，將「遏制電池生產」，並提出了汽車非二氧化碳排放的新規範。

擬議的歐7標準（Euro 7 Standards）所載明的最低污染物排放水平，如氮氧化物（NOx）和懸浮微粒。並將從2025年7月開始強制執行，而德國汽車工業協會認為這個時程表是不可能實現的。

穆勒強調，這也將會分散對電動汽車生產的投資，因為這些投資將得移轉回到內燃機技術，以滿足更嚴格的排放標準。「這分明是反工業政策，最終導致反氣候政策。」

Hildegard Müller, DE car lobby president (VDA):“The USA has recognised what they have to do for their [country] — Germany and Europe must do the same.” If you watch 🇩🇪 China policy, you know that when the VDA speaks, the chancellory tends to listens. https://t.co/9RT4c627kq — Tyson Barker (@tysonbarker) January 11, 2023

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）10日（二），邀請汽車行業的代表、供應商、工會和其他利益相關者參加他所謂的 「移動性峰會」，主要討論汽車行業的未來，會議中重申了德國到2030年讓1500萬輛電動汽車上路的雄心，但除此之外沒有產生具體的結果。

當被問及她是否對這樣的結果感到失望時，穆勒說，她並不感到失望，因為「從一開始就很清楚，這裡（那場峰會）不是做決定的地方。」然而，她說，「仍有可能非常清楚地說明工業政策的挑戰有多大。」