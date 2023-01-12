孩子天馬行空的思考模式常讓爸媽哭笑不得。一名爸爸表示，兒子的國語考試造句其中一題是「沒想到…竟然…」，結果兒子竟然寫「沒想到爸爸出車禍了，竟然沒有死」，讓他看完覺得拳頭都硬了，笑說決定給兒子「一頓粗飽」。貼文一出，引發熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》分享兒子的考卷照片，其中造句的題目為：「沒想到…竟然…」，不料兒子居然寫下，「沒想到爸爸出車禍了，竟然沒有死。」老師還用紅筆打勾，並加上逗點，圈起注音寫的「禍」字，扣一分。讓原PO看了又好氣又好笑，「孩子，我決定今晚給你一頓粗飽的」。

兒子答題時，無意間詛咒爸爸出車禍，還說「竟然沒有死」。（圖／爆廢公社）

貼文曝光後，一票網友笑翻，留言回應，「媽媽應該很兇，完全是只敢拿爸爸造句」、「這爸爸福大命更大，火也跟著大」、「老師打勾表示同意」、「跟我那個不孝女差不多」、「這孩子我看活不久了」、「希望我兒子會造句的時候，可以放過我們全家」。

孩子的創意造句總讓人感到驚喜連連，日前還有一名媽媽分享國小女兒的試卷，其中一題題目也是：「沒想到…竟然…」不料，女兒竟在答案欄寫：「沒想到爸爸出軌了，媽媽竟然不知道」，讓這名媽媽笑說：「去學校學造句不是學造謠耶！小孩真的是破壞婚姻的兇手」。